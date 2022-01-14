Главный дорожный инспектор РД Александр Шалагин привел неутешительные показатели ДТП с участием несовершеннолетних. В прошлом году полиция зафиксировала 162 аварии, в которых погибли 13 и ранены 180 детей. В основном это дети-пассажиры.
ГИБДД Дагестана: «регион в прошлом году достиг снижения аварийности на дорогах»
- Автор Мадина
- 14 января, 2022. Пятница 11:37
В общем в республике за 2021 год произошло 1384 ДТП.
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