Экс-руководителя Пенсионного фонда Дагестана по Акушинскому району подозревают в мошенничестве

В отношении экс-лидера отдела назначения и перерасчета пенсий по Дагестану в Акушинском районе открыто уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве с превышением служебных полномочий.

Как информирует СК России по Дагестану, в августе 2017 года экс-начальник помог местной горожанке в незаконном оформлении и получении страховой пенсии по старости. Он добавил в базу программно-технического комплекса необходимые сведения и сформировал в электронном виде незаконные выплаты, завысив на 3 года биологический возраст жительницы. Женщина заплатила ему за такую услугу 75 тысяч рублей. На данный момент идет процесс закрепления доказательственной базы.