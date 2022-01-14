Как информирует СК России по Дагестану, в августе 2017 года экс-начальник помог местной горожанке в незаконном оформлении и получении страховой пенсии по старости. Он добавил в базу программно-технического комплекса необходимые сведения и сформировал в электронном виде незаконные выплаты, завысив на 3 года биологический возраст жительницы. Женщина заплатила ему за такую услугу 75 тысяч рублей. На данный момент идет процесс закрепления доказательственной базы.
Экс-руководителя Пенсионного фонда Дагестана по Акушинскому району подозревают в мошенничестве
- Автор Мадина
- 14 января, 2022. Пятница 08:30
В отношении экс-лидера отдела назначения и перерасчета пенсий по Дагестану в Акушинском районе открыто уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве с превышением служебных полномочий.
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