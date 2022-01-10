Исрапил Тинамагомедов сохранит должность в статусе врио главы Управления Казначейства по региону. Указ подписан министром финансов России Антоном Силуановым. Стоит напомнить, что эту должность Тинамагомедов занял 14 января прошлого года.
Глава Министерства финансов России подписал указ о руководителе Казначейства РД
- Автор Мадина
- 10 января, 2022. Понедельник 16:55
Лидер Минфина РФ подписал постановление о лидере Казначейства Дагестана.
Последнее от Мадина
- Детский сад на 120 мест откроет свои двери к новому учебному году в селе Мюрего
- В ВОЗ предрекли трудные месяцы из-за омикрона
- Более 130 тысяч человек посетили Исторический парк в прошлом году
- По факту гибели двух женщин от отравления газом в Хасавюрте проводится проверка
- Детей из малообеспеченных семей Кизляра пригласили на Рождественскую архиерейскую елку