ЗАМАНА - Глава Министерства финансов России подписал указ о руководителе Казначейства РД

Глава Министерства финансов России подписал указ о руководителе Казначейства РД

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10 января, 2022. Понедельник 16:55
Глава Министерства финансов России подписал указ о руководителе Казначейства РД

Лидер Минфина РФ подписал постановление о лидере Казначейства Дагестана.

Глава Министерства финансов России подписал указ о руководителе Казначейства РД
Общество

Исрапил Тинамагомедов сохранит должность в статусе врио главы Управления Казначейства по региону. Указ подписан министром финансов России Антоном Силуановым. Стоит напомнить, что эту должность Тинамагомедов занял 14 января прошлого года.

 

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