ЗАМАНА - В некоторых школах и детских садах Дагестана введен карантин

В некоторых школах и детских садах Дагестана введен карантин

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02 декабря, 2021. Четверг 15:38
В некоторых школах и детских садах Дагестана введен карантин

В связи с ростом случаев ОРВИ и гриппом среди детей в школах и детских садах, вынесено 45 указов о введении карантина в 42 учебных заведениях и 3 детских садах. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора региона. 

В некоторых школах и детских садах Дагестана введен карантин
Общество

В соответствии с правилами СанПиНа, в случае отсутствия более 20 процентов детей по причине гриппа и ОРВИ в школах и садах, принимается решение о введении карантина. Дабы выявить возбудитель гриппа и ОРВИ за последнюю неделю обследовано 304 ребенка, осуществлено 1062 исследования. По итогам обследования найден вирус гриппа А (H3N2) – один случай, выделены вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы – восемь случаев, парагрипп – три, аденовирусы – три, респираторно-синцитиальный вирус – один).  

 

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