Меликов и Степашин совместно с руководителем филиала Магомедом Исаевым и президентом махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиевым осмотрели инфраструктуру филиала, посмотрели тренировку молодых футболистов, а также осмотрели раздевалки и комнату тренера.
Глава Дагестана Сергей Меликов и Сергей Степашин посетили филиал академии «Динамо» в Махачкале
- Автор Мадина
- 17 октября, 2021. Воскресенье 01:00
Лидер РД Сергей Меликов и Сергей Степашин приехали с визитом в филиал академии «Динамо» в Махачкале, информирует пресс-служба лидера региона.
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