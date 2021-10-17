ЗАМАНА - Глава Дагестана Сергей Меликов и Сергей Степашин посетили филиал академии «Динамо» в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов и Сергей Степашин посетили филиал академии «Динамо» в Махачкале

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17 октября, 2021. Воскресенье 01:00
Глава Дагестана Сергей Меликов и Сергей Степашин посетили филиал академии «Динамо» в Махачкале

Лидер РД Сергей Меликов и Сергей Степашин приехали с визитом в филиал академии «Динамо» в Махачкале, информирует пресс-служба лидера региона. 

Глава Дагестана Сергей Меликов и Сергей Степашин посетили филиал академии «Динамо» в Махачкале
Общество

Меликов и Степашин совместно с руководителем филиала Магомедом Исаевым и президентом махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиевым осмотрели инфраструктуру филиала, посмотрели тренировку молодых футболистов, а также осмотрели раздевалки и комнату тренера. 

 

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