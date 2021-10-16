Владимир Путин отметил, что именно благодаря сведениям переписи населения правительство сможет принимать более четкие и эффективные решения в экономике и социальной области. Перепись стартовала вчера, 14 октября, и будет идти еще месяц, а в отдаленных субъектах страны - до 20 декабря текущего года.
Путин принял участие в переписи населения онлайн
- Автор Мадина
- 16 октября, 2021. Суббота 00:33
Глава РФ из своей загородной резиденции Ново-Огарево прошел Всероссийскую перепись населения. Президент ответил на вопросы через сайт госуслуги.
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