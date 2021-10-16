Путин принял участие в переписи населения онлайн

Глава РФ из своей загородной резиденции Ново-Огарево прошел Всероссийскую перепись населения. Президент ответил на вопросы через сайт госуслуги.

Владимир Путин отметил, что именно благодаря сведениям переписи населения правительство сможет принимать более четкие и эффективные решения в экономике и социальной области. Перепись стартовала вчера, 14 октября, и будет идти еще месяц, а в отдаленных субъектах страны - до 20 декабря текущего года.