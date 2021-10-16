ЗАМАНА - Путин принял участие в переписи населения онлайн

Путин принял участие в переписи населения онлайн

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16 октября, 2021. Суббота 00:33
Путин принял участие в переписи населения онлайн

Глава РФ из своей загородной резиденции Ново-Огарево прошел Всероссийскую перепись населения. Президент ответил на вопросы через сайт госуслуги. 

Путин принял участие в переписи населения онлайн
Общество

Владимир Путин отметил, что именно благодаря сведениям переписи населения правительство сможет принимать более четкие и эффективные решения в экономике и социальной области. Перепись стартовала вчера, 14 октября, и будет идти еще месяц, а в отдаленных субъектах страны - до 20 декабря текущего года.

 

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