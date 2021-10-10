Как заметил Абдулпатах Амирханов, в Каспийске, Буйнакске, Южно-Сухокумске и Хасавюрте свалки будут полностью ликвидированы до 2024 года. Подробнее можно прочитать тут.
Более 47 млн рублей планируется выделить для разработки ПСД на рекультивацию несанкционированных свалок в Дагестане
- Автор Мадина
- 10 октября, 2021. Воскресенье 00:07
Вчера, 8 октября, премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов поучаствовал в собрании в режиме ВКС под руководством заместителя Председателя Правительства России Виктории Абрамченко, которое было посвящено исполнению программы «Чистая страна».
На собрании была обсуждена тема реализации поручения Президента РФ о ликвидации свалок на границах городов до 2023 года в рамках программы.
Последнее от Мадина
- Более 47 млн рублей планируется выделить для разработки ПСД на рекультивацию несанкционированных свалок в Дагестане
- В Дагестане планируется обеспечить жилыми помещениями 488 детей-сирот
- В Дагестане планируется обеспечить жилыми помещениями 488 детей-сирот
- Программу повышения надежности электроснабжения разрабатывают для Махачкалы
- Программу повышения надежности электроснабжения разрабатывают для Махачкалы