ЗАМАНА - Более 47 млн рублей планируется выделить для разработки ПСД на рекультивацию несанкционированных свалок в Дагестане

Более 47 млн рублей планируется выделить для разработки ПСД на рекультивацию несанкционированных свалок в Дагестане

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10 октября, 2021. Воскресенье 00:07
Более 47 млн рублей планируется выделить для разработки ПСД на рекультивацию несанкционированных свалок в Дагестане
Вчера, 8 октября, премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов поучаствовал в собрании в режиме ВКС под руководством заместителя Председателя Правительства России Виктории Абрамченко, которое было посвящено исполнению программы «Чистая страна».

На собрании была обсуждена тема реализации поручения Президента РФ о ликвидации свалок на границах городов до 2023 года в рамках программы.

Как заметил Абдулпатах Амирханов, в Каспийске, Буйнакске, Южно-Сухокумске и Хасавюрте свалки будут полностью ликвидированы до 2024 года. Подробнее можно прочитать тут.

Более 47 млн рублей планируется выделить для разработки ПСД на рекультивацию несанкционированных свалок в Дагестане
Общество

 

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