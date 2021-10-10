Вчера, 8 октября, премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов поучаствовал в собрании в режиме ВКС под руководством заместителя Председателя Правительства России Виктории Абрамченко, которое было посвящено исполнению программы «Чистая страна».

На собрании была обсуждена тема реализации поручения Президента РФ о ликвидации свалок на границах городов до 2023 года в рамках программы.