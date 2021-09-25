ЗАМАНА - В России побит рекорд по смертям пациентов с коронавирусом

В России побит рекорд по смертям пациентов с коронавирусом

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25 сентября, 2021. Суббота 00:09
В России побит рекорд по смертям пациентов с коронавирусом

В России за прошедший день зафиксировали максимальное число смертей пациентов с коронавирусом с начала эпидемии — умерли 828 человек, пишет "Лента.ру".

В России побит рекорд по смертям пациентов с коронавирусом
Общество

В общем за прошедшие сутки в стране обнаружили 21 379 новых заражений COVID-19. Всего за все время коронавирусом заразились 7 376 374.

 

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