В общем за прошедшие сутки в стране обнаружили 21 379 новых заражений COVID-19. Всего за все время коронавирусом заразились 7 376 374.
В России побит рекорд по смертям пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 25 сентября, 2021. Суббота 00:09
В России за прошедший день зафиксировали максимальное число смертей пациентов с коронавирусом с начала эпидемии — умерли 828 человек, пишет "Лента.ру".
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