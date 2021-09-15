«Наши предки встали на защиту родной земли и изгнали непрошеных гостей, отстояв свободу и независимость многонационального народа».
Сергей Меликов подчеркнул, что праздник символизирует идеи дружбы, солидарности, доблести и горской чести.
В своей поздравительной речи, адресованной дагестанцам в День единства народов, врио Главы Дагестана Сергей Меликов озвучил исторические факты. По словам руководителя региона, яркое проявления единства горцев было зафиксировано еще в далеком 1741 году.
«Наши предки встали на защиту родной земли и изгнали непрошеных гостей, отстояв свободу и независимость многонационального народа».
Сергей Меликов подчеркнул, что праздник символизирует идеи дружбы, солидарности, доблести и горской чести.
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