Глава Дагестана поздравил жителей республики с Днем народного единства

В своей поздравительной речи, адресованной дагестанцам в День единства народов, врио Главы Дагестана Сергей Меликов озвучил исторические факты. По словам руководителя региона, яркое проявления единства горцев было зафиксировано еще в далеком 1741 году.