В Махачкале обсудили подготовку к форуму «Каспий – 2021»

Обсуждение крупнейшего международного форума, в рамках которого будет разыгран грант до 1 млн рублей, прошло в стенах регионального министерства по делам молодежи.

В частности, были затронуты вопросы создания инфраструктуры на форуме, формирования творческой и образовательной программ.

Отмечено, что заявки для участия в форуме, запланированном на 25-30 сентября, необходимо подать до 19 сентября.