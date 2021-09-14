В частности, были затронуты вопросы создания инфраструктуры на форуме, формирования творческой и образовательной программ.
Отмечено, что заявки для участия в форуме, запланированном на 25-30 сентября, необходимо подать до 19 сентября.
Обсуждение крупнейшего международного форума, в рамках которого будет разыгран грант до 1 млн рублей, прошло в стенах регионального министерства по делам молодежи.
В частности, были затронуты вопросы создания инфраструктуры на форуме, формирования творческой и образовательной программ.
Отмечено, что заявки для участия в форуме, запланированном на 25-30 сентября, необходимо подать до 19 сентября.
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