ЗАМАНА - В Махачкале обсудили подготовку к форуму «Каспий – 2021»

В Махачкале обсудили подготовку к форуму «Каспий – 2021»

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14 сентября, 2021. Вторник 13:37
В Махачкале обсудили подготовку к форуму «Каспий – 2021»

Обсуждение крупнейшего международного форума, в рамках которого будет разыгран грант до 1 млн рублей, прошло в стенах регионального министерства по делам молодежи.

В Махачкале обсудили подготовку к форуму «Каспий – 2021»
Общество

В частности, были затронуты вопросы создания инфраструктуры на форуме, формирования творческой и образовательной программ.

Отмечено, что заявки для участия в форуме, запланированном на 25-30 сентября, необходимо подать до 19 сентября.

 

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