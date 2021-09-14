Напомним, что в 2000 году сослуживцы трагических погибших установили на месте жестокой расправы над бойцами отряда памятник в виде креста, в последующем территория была облагорожена.
Сергей Меликов почтил память бойцов Отряда особого назначения
- Автор Арслан
- 14 сентября, 2021. Вторник 12:25
Врио Главы Дагестана прибыл в селение Тухчар Новолакского района с рабочим визитом. Там он, как сообщили в пресс-службе руководителя региона, почтил память бойцов ОМОН, погибших при событиях в сентябре 1999 года.