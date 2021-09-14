Сергей Меликов почтил память бойцов Отряда особого назначения

Врио Главы Дагестана прибыл в селение Тухчар Новолакского района с рабочим визитом. Там он, как сообщили в пресс-службе руководителя региона, почтил память бойцов ОМОН, погибших при событиях в сентябре 1999 года.