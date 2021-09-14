ЗАМАНА - Сергей Меликов почтил память бойцов Отряда особого назначения

Сергей Меликов почтил память бойцов Отряда особого назначения

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14 сентября, 2021. Вторник 12:25
Сергей Меликов почтил память бойцов Отряда особого назначения

Врио Главы Дагестана прибыл в селение Тухчар Новолакского района с рабочим визитом. Там он, как сообщили в пресс-службе руководителя региона, почтил память бойцов ОМОН, погибших при событиях в сентябре 1999 года.

Сергей Меликов почтил память бойцов Отряда особого назначения
Общество

Напомним, что в 2000 году сослуживцы трагических погибших установили на месте жестокой расправы над бойцами отряда памятник в виде креста, в последующем территория была облагорожена.

 

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