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В Историческом парке обсудили развитие сельской агломерации Сулейман-Стальского района
- Автор Арслан
- 08 сентября, 2021. Среда 14:28
В мультимедийном комплексе «Россия – моя история» прошла стратегическая сессия по обсуждению хода разработки мастер-плана по комплексному развитию сельской агломерации Сулейман-Стальского района.
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