Совет Федерации предложил обеспечивать бесплатными лекарствами людей с болезнями сердца
- Автор Диляра
- 24 июля, 2021. Суббота 00:26
С таким предложением выступил Комитет Совета Федерации по социальной политике.
В Комитете предложили включить в список бесплатного лекарственного обеспечения больных ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой "Парламентскую газету". Совет Федерации своё предложение уже направили в Минздрав России.
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