Сергей Меликов пообщался с жителями села Гоор-Хиндах
- Автор Диляра
- 21 июля, 2021. Среда 15:59
В ходе рабочей поездки в село Гоор-Хиндах Шамильского района врио Главы Дагстана Сергей Меликов пообщался с местными жителями.
Жителей села волновали вопросы инфраструктуры, они попросили рассмотреть возможность в подведении газа, на что получили ответ, что этот вопрос уже решается. Также они просили отремонтировать дороги, на что Меликов дал поручение ответственным структурам к 2023 году завершить вопрос.
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