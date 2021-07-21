Сергей Меликов пообщался с жителями села Гоор-Хиндах

Автор Диляра

В ходе рабочей поездки в село Гоор-Хиндах Шамильского района врио Главы Дагстана Сергей Меликов пообщался с местными жителями.

Жителей села волновали вопросы инфраструктуры, они попросили рассмотреть возможность в подведении газа, на что получили ответ, что этот вопрос уже решается. Также они просили отремонтировать дороги, на что Меликов дал поручение ответственным структурам к 2023 году завершить вопрос.