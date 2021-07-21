Сергей Меликов встретился с родителями братьев Гасангусейновых

Автор Диляра

21 июля врио Главы Дагестана Сергей Меликов находится с рабочей в Шамильском районе Дагестана. Здесь он встретился с Муртазали и Патимат Гасангусейновыми в селе Гоор-Хиндах. Ранее Меликов обещал отцу братьев посадить деревья в память о их сыновьях.

Сегодня вместе с отцом мальков глава посадил возле их дома манголии. Сообщает пресс-служба Главы и Правительства РД. Деревья символизируют выносливость, вечность и долгую жизнь. Также возле их дома устанавливается воркаут-площадка в рамках федерального проекта «Трезвая Россия».