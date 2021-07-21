Сергей Меликов встретился с родителями братьев Гасангусейновых
- Автор Диляра
- 21 июля, 2021. Среда 15:29
21 июля врио Главы Дагестана Сергей Меликов находится с рабочей в Шамильском районе Дагестана. Здесь он встретился с Муртазали и Патимат Гасангусейновыми в селе Гоор-Хиндах. Ранее Меликов обещал отцу братьев посадить деревья в память о их сыновьях.
Сегодня вместе с отцом мальков глава посадил возле их дома манголии. Сообщает пресс-служба Главы и Правительства РД. Деревья символизируют выносливость, вечность и долгую жизнь. Также возле их дома устанавливается воркаут-площадка в рамках федерального проекта «Трезвая Россия».
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