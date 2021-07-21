В День Военно-морского флота России военнослужащие Каспийской флотилии устроят морской бой с кораблями условного противника.
В мероприятии примут участие более 200 военнослужащих, будут задействованы более 30 кораблей.
Около 10 эпизодов боевых действий на море в День ВМФ покажут жителям и гостям дагестанского Каспийска 25 июля.
В День Военно-морского флота России военнослужащие Каспийской флотилии устроят морской бой с кораблями условного противника.
В мероприятии примут участие более 200 военнослужащих, будут задействованы более 30 кораблей.
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