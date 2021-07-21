ЗАМАНА - В Каспийске готовятся к грандиозному шоу на воде

В Каспийске готовятся к грандиозному шоу на воде

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21 июля, 2021. Среда 12:35
В Каспийске готовятся к грандиозному шоу на воде

Около 10 эпизодов боевых действий на море в День ВМФ покажут жителям и гостям дагестанского Каспийска 25 июля.

В Каспийске готовятся к грандиозному шоу на воде
Общество

В День Военно-морского флота России военнослужащие Каспийской флотилии устроят морской бой с кораблями условного противника.

В мероприятии примут участие более 200 военнослужащих, будут задействованы более 30 кораблей.

 

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