По информации ведомства, УЗИ-аппарат уже начал функционировать и в рамках планового осмотра, в больнице провели обследование брюшной полости, органов малого таза, сердца и сосудов у больных стационара.
В село Крайновка Кизлярского района завезли новое диагностическое оборудование
- Автор Диляра
- 10 июня, 2021. Четверг 22:26
В министерстве здравоохранения Дагестана сообщили, что сегодня, 10 июня, в Крайновскую участковую больницу Кизлярского района завезли новую инновационную диагностическую систему, которая позволит проводить ультразвуковое исследование.
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