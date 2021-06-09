ЗАМАНА - В Дагестане пройдет форум «Внедрение 2.021»

В Дагестане пройдет форум «Внедрение 2.021»

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09 июня, 2021. Среда 20:32
В Дагестане пройдет форум «Внедрение 2.021»

10 июня в Дагестанском государственном техническом университете пройдет Межрегиональный форум изобретателей, предпринимателей, учебных и научных коллективов, руководителей промышленных предприятий «Внедрение 2.021». ⠀

В Дагестане пройдет форум «Внедрение 2.021»
Общество

Организаторами форума выступают Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), Правительство Республики Дагестан, Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан, Роспатент, НАТТ, ФИПС, ДГТУ, РГАИС, Региональное представительство ФСИ в РД.

В ходе форума пройдет пленарное заседание «Внедрение инновационных продуктов: в чем секрет сильных региональных и национальных экономик», работа по секциям, ознакомление с производственными мощностями Каспийского авиационно-механического завода (КАМЗ), совещание представителей Правительства Республики Дагестан, Минпромторга РД, ВОИР и коллектива разработчиков вертолета двойного назначения изобретателя Н.З.Гашумова.

Как рассказали организаторы, на форуме пройдет открытие выставки «Наука-производству», посетить которое сможет любой желающий. 

По всем дополнительным вопросам можно обратиться по телефону: +7 (8722) 62-32-62. 

 

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