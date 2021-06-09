Организаторами форума выступают Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), Правительство Республики Дагестан, Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан, Роспатент, НАТТ, ФИПС, ДГТУ, РГАИС, Региональное представительство ФСИ в РД.
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В ходе форума пройдет пленарное заседание «Внедрение инновационных продуктов: в чем секрет сильных региональных и национальных экономик», работа по секциям, ознакомление с производственными мощностями Каспийского авиационно-механического завода (КАМЗ), совещание представителей Правительства Республики Дагестан, Минпромторга РД, ВОИР и коллектива разработчиков вертолета двойного назначения изобретателя Н.З.Гашумова.
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Как рассказали организаторы, на форуме пройдет открытие выставки «Наука-производству», посетить которое сможет любой желающий.
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По всем дополнительным вопросам можно обратиться по телефону: +7 (8722) 62-32-62.