В рамках мероприятия, прошла выставка народного творчества "Подворья", мастер-классы талантливых народных умельцев, ярмарки прикладного творчества и выступления ансамблей русской народной песни.
В Махачкале отметили Пасху
- Автор Хадижат
- 05 мая, 2021. Среда 15:00
В Махачкале, в Республиканском русском драматическом театре прошло празднование Пасхи.
Последнее от Хадижат
- Батыр Эмеев распорядился завершить строительство дома, начатого самовольно
- В Дагестане проводится работа по легализации самовольно построенных МКД
- "Бессмертный полк онлайн" приглашает к участию
- Салман Дадаев: "Только сообща мы сможем сделать город лучше и красивее"
- «Бессмертный полк онлайн»: правила подачи заявок⠀