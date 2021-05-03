ЗАМАНА - Глава Дагестана провел ифтар в Махачкале

Глава Дагестана провел ифтар в Махачкале

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03 мая, 2021. Понедельник 00:16
Глава Дагестана провел ифтар в Махачкале

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов взял на себя организацию ифтара на территории Джума-мечети Махачкалы.

Глава Дагестана провел ифтар в Махачкале
Общество

Таким образом, руководитель региона поддержал благотворительную акцию "Шатер Рамадана", ежегодно проводимую благотворительным фондом "Инсан". Мероприятие своим пребыванием почтил шейх Ахмад Афанди.
От лица Сергея Меликова, в настоящий момент находящегося в командировке, присутствующих поприветствовал заместитель премьер-министра Рамазан Джафаров. Он поздравил собравшихся и выделил значимость проведения коллективных разговений.

 

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