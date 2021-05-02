В акции участвовали учащиеся школ города. Мероприятие было приурочено к Международному дню солидарности трудящихся. Все рисунки были красочными, жизнеутверждающими и радостными.
На Родопском бульваре прошла акция «Рисунок на асфальте»
- Автор Хадижат
- 02 мая, 2021. Воскресенье 00:17
Главными целями мероприятия было развитие творческих возможностей детей, а также выявление и поддержка талантливых ребят.
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