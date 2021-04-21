Абдулпатах Амирханов принял ряд решений по результатам поездки в Карабудахкентский район

Исходя из рабочей поездки, Председатель Правительства Дагестана пришёл к выводу, что неиспользуемая двадцать пять лет скотопрогонная трасса по требованию актива муниципалитета будет передана для потребностей района. После обхода старшей школы района Параульской СОШ №1 Абдулпатах Амирханов дал поручение подготовить задачу по проектированию новой школы. Будет решена трудность аграриев, связанная с недостатком поливной воды.

Выход из сложившейся ситуации подключение 2-ух насосных станций и непрерывная подача поливной воды по КОРу с апреля по июль.