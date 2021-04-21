ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов принял ряд решений по результатам поездки в Карабудахкентский район

Абдулпатах Амирханов принял ряд решений по результатам поездки в Карабудахкентский район

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21 апреля, 2021. Среда 16:45
Абдулпатах Амирханов принял ряд решений по результатам поездки в Карабудахкентский район

Абдулпатах Амирханов принял ряд решений по результатам поездки в Карабудахкентский район, сообщает "Дагестанская правда".

Абдулпатах Амирханов принял ряд решений по результатам поездки в Карабудахкентский район
Общество

Исходя из рабочей поездки, Председатель Правительства Дагестана пришёл к выводу, что неиспользуемая двадцать пять лет скотопрогонная трасса по требованию актива муниципалитета будет передана для потребностей района. После обхода старшей школы района Параульской СОШ №1 Абдулпатах Амирханов дал поручение подготовить задачу по проектированию новой школы. Будет решена трудность аграриев, связанная с недостатком поливной воды.
Выход из сложившейся ситуации подключение 2-ух насосных станций и непрерывная подача поливной воды по КОРу с апреля по июль.

 

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