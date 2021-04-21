"Руководитель страны дал поручение контрольным, исполнительным и законодательным органам повысить уровень ответственности за нанесение ущерба экологии и природе, уменьшить число парниковых выбросов в атмосферу, перестроить сельхозпроизводство с учетом изменения климата, уделить повышенное внимание вопросу утилизирования и обращению с ТКО", - отметил руководитель природоохранного центра. Также он добавил, что экологическая повестка в современных реалиях является главной для нашего государства и в особенности решение этого вопроса актуально для Республики Дагестан.
Заур Гапизов: "Экологическая повестка в современных реалиях является главной для нашего государства"
- Автор Хадижат
- 21 апреля, 2021. Среда 16:06
Гендиректор АНО «Каспийский природоохранный центр» Заур Гапизов прокомментировал сетевому изданию "Мирмол" послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Он подчеркнул, что особое внимание Президент уделил вопросам Экологии и вопросам охраны окружающей среды.
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