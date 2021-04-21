Заур Гапизов: "Экологическая повестка в современных реалиях является главной для нашего государства"

"Руководитель страны дал поручение контрольным, исполнительным и законодательным органам повысить уровень ответственности за нанесение ущерба экологии и природе, уменьшить число парниковых выбросов в атмосферу, перестроить сельхозпроизводство с учетом изменения климата, уделить повышенное внимание вопросу утилизирования и обращению с ТКО", - отметил руководитель природоохранного центра. Также он добавил, что экологическая повестка в современных реалиях является главной для нашего государства и в особенности решение этого вопроса актуально для Республики Дагестан.