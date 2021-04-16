Ханжан Курбанов прокомментировал визит Михаила Мишустина в Дагестан

Комментируя визит главы кабинета министров России, политолог Ханжан Курбанов отметил, что приезд премьер-министра в республику стал крайне неожиданным.

Связано это, по словам директора Центра стратегических инициатив и политических технологий, с тем, что все ждали прямого эфира врио главы РД Сергея Меликова, который, в конце концов, перенесли на другую дату.

Курбанов подчеркнул, что Дербент Мишустин в рамках своей рабочей поездки посетил в первую очередь.

«Символично то, что первым в графике визита премьера значился Дербент, так как к древнему городу сейчас приковано пристальное внимание всего дагестанского общества», - резюмировал политолог.

Курбанов считает, что древний дагестанский город должен стать локомотивом регионального обновления, и в этом смысле у Денбента не только хорошие кураторы, но и прекрасные перспективы.