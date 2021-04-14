ЗАМАНА - В Корпорации развития Дагестана избрали нового гендиректора

В Корпорации развития Дагестана избрали нового гендиректора

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14 апреля, 2021. Среда 00:22
В Корпорации развития Дагестана избрали нового гендиректора

Гимбат Гимбатов утвержден в должности генерального директора Корпорации развития Дагестана. Уточним, что ранее он исполнял обязанности временного управляющего акционерного общества.

В Корпорации развития Дагестана избрали нового гендиректора
Общество

Напомним, бывший генеральный директор Корпорации Артур Алибеков оставил даней пост в январе текущего года.

 

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