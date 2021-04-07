Активисты ОНФ в Дагестане помогли сироте начать осваивать профессию мечты

Заветное желание Тимура Бейбулатова из Каспийска - стать высококлассным поваром, и активисты ОНФ ему в этом помогают.

Тимур является воспитанником специального коррекционного детского дома VIII вида города Каспийска. О мечте Тимура активисты ОНФ узнали случайно. Они помогали решить коммунальные проблемы в доме, где он проживает с другом. В разговоре выяснилось, что среднего специального образования у молодого человека нет, перебивается случайными заработками, давно хочет освоить профессию повара, но не знает, с чего начать. После школы он несколько лет подрабатывал официантом в разных заведениях.

Тимур признаётся, что в свободное время он пробовал готовить разные блюда. Сперва у него не получалось, но друзья не переставали его подбадривать.

«Первый свой борщ я спустил в унитаз. Закинул капусту, а она стала подниматься, не знал, что так должно быть, решил, что все испортил, и начал готовить снова. Хорошо получается готовить котлеты. Когда готовлю что-то новое для себя, обязательно несу на пробу друзьям, мне важно знать их мнение. Чаще всего говорят, что вкусно. Для меня это хороший стимул», – рассказывает Тимур Бейбулатов.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Дагестане Елена Павлюченко отметила, что они не смогли оставить эту ситуацию без внимания: «Парень – сирота, у которого есть большое желание освоить профессию мечты. Нужно было немного помочь, чтобы мечта стала реальностью».

Тогда они обратились к руководству ДГТУ, на базе которого функционируют курсы профессиональной подготовки по специальности «повар III разряда», и договорились о бесплатном обучении Тимура.

Также активистам удалось организовать для Тимура стажировку в кафе, что позволит закрепить на практике полученные знания.

Тимур Бейбулатов уверен, что эти курсы станут для него первым шагом на пути к мечте. Он намерен учиться и совершенствовать свое кулинарное мастерство.