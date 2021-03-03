«Мир без меня не обойдется!»: эксперты ДГУ о развитии современной дагестанской литературы

Художественные поиски, отсутствие хороших переводчиков, потеря родной языковой среды и упадок интереса со стороны читателей – современная дагестанская литература переживает не лучшие времена. Творения молодых талантов нередко не доходят до читателя, но трудности на пути только закаляют.

Вопросы развития современной дагестанской литературы рассматривались на круглом столе, организованном Центром исследования литератур народов Дагестана ДГУ, на платформе «Точка кипения».

Директор Центра Хадижат Алиева отметила, что в последние десятилетия современная дагестанская литература сталкивается со многими проблемами, создающими препятствия ее ускоренному развитию.

«Ослабление роли родного языка в общественной и образовательной сфере республики, отсутствие должной поддержки в изданиях книг на национальных языках, сокращение количества часов в школах по родным языкам и литературам, приводящее к ослаблению родной языковой среды привело к уменьшению читающих и пишущих произведения на родном языке. Необходимо внимание общественности, исследователей к проблемам и перспективам развития современной дагестанской литературы», – подметила Алиева.

Председатель Правления союза писателей РД, Народный поэт Магомед Ахмедов подчеркнул, что все явнее тенденция снижения молодых авторов, пишущих на родных языках.

«Зарождающиеся таланты нуждаются в поддержке, необходимо организовать поездки по районам Дагестана для встречи с молодежью, для популяризации родных литератур и привлечения молодых талантов к писательскому делу – приложить все силы для сохранения языкового и литературного фонда Дагестана», – призывал Ахмедов.

Эксперты отмечают, что взамен страстных, способных противостоять не только бытовым невзгодам, но и социальным катаклизмам, все чаще изображаются герои « на пути», в поиске своего предназначения. Изменилось сознания и мышление народа, что и отображено в произведениях дагестанских авторов постперестроечного периода.

«Литература постсоветского периода характеризуется стремлением отображать как окружающую действительность, так и духовный мир человека. Писатели уделяют большое внимание освещению микромира человека, его чувств и переживаний, – рассказала Эминаханум Курбанова, к. ф. н., доцент кафедры литератур народов Дагестана ДГУ. – Демократизация общественной жизни, начавшаяся в период перестройки, дала творческий простор представителям художественной мысли, которая до этого регламентировалась идейно-партийными установками официальной власти».

Недовольные негативными проявлениями современной эпохи дагестанские авторы все больше обращаются к религиозно-философской, исторической темам, к теме возвращения из города в село, к нравственно очищающему и исцеляющему. Подобные веяния, обнаруженные исследователями в национальной литературе, подтверждают, что литературы народов Дагестана не изолированы в своем развитии друг от друга, а взаимосвязаны, имеют общие характерные черты.

Книги живут, если их читают, но в дагестанской литературе на сегодня нет развитой критической школы, создаются слабые произведения, лишенные художественной и эстетической ценности и идейной значимости.

«К огромному сожалению, о современной литературе Дагестана практически не пишут в СМИ, и мы узнаем о новых, возможно интересных национальных авторах, только на таких мероприятиях, – отметил Саид Ниналалов, к. физ-мат. н., член Союза писателей России. – Если автор не переведен на русский язык, о нём не узнают читатели других национальностей. Он останется местечковым, национальным автором».

В республике развитая поэтическая школа – семинары Председателя Союза писателей Дагестана Магомеда Ахмедова, литературные клубы «Верба» и «Свеча поэзии» (Избербаш), детские литературные кружки – «Зеленая карета» «Креатив».

«Талантливые поэты, известные далеко за пределами Дагестана - Марина Ахмедова и Миясат Муслимова. Молодых поэтов собирает проект "Одинокий стул", набирающий популярность в последнее время, – поделился писатель. – С прозаиками хуже: пишущих по-русски грамотно и ярко можно посчитать по пальцам. Можно выделить Ахмедхана Зирихгерана, Индиру Зубаирову, которые только начинают свой путь в литературе, Любопытен проект Магомеда Бисавалиева "Тайная тетрадь", где поднят пласт интересных и подчас жутких народных легенд и сказаний».

Решить проблему, по мнению писателя, поможет создание критической школы и дагестанского литературного журнала на русском языке.

«Нужна здоровая критика. Нужно продвижение книг через интернет, телевидение, соцсети. Нужно заново растить читателей. Человек разумный - человек читающий, и их, к сожалению, в Дагестане мало», – подчеркнул Ниналалов.

«Мир без меня не обойдется!»: эксперты ДГУ о развитии современной дагестанской литературы

Художественные поиски, отсутствие хороших переводчиков, потеря родной языковой среды и упадок интереса со стороны читателей – современная дагестанская литература переживает не лучшие времена. Творения молодых талантов нередко не доходят до читателя, но трудности на пути только закаляют.

Вопросы развития современной дагестанской литературы рассматривались на круглом столе, организованном Центром исследования литератур народов Дагестана ДГУ, на платформе «Точка кипения».

Директор Центра Хадижат Алиева отметила, что в последние десятилетия современная дагестанская литература сталкивается со многими проблемами, создающими препятствия ее ускоренному развитию.

«Ослабление роли родного языка в общественной и образовательной сфере республики, отсутствие должной поддержки в изданиях книг на национальных языках, сокращение количества часов в школах по родным языкам и литературам, приводящее к ослаблению родной языковой среды привело к уменьшению читающих и пишущих произведения на родном языке. Необходимо внимание общественности, исследователей к проблемам и перспективам развития современной дагестанской литературы», – подметила Алиева.

Председатель Правления союза писателей РД, Народный поэт Магомед Ахмедов подчеркнул, что все явнее тенденция снижения молодых авторов, пишущих на родных языках.

«Зарождающиеся таланты нуждаются в поддержке, необходимо организовать поездки по районам Дагестана для встречи с молодежью, для популяризации родных литератур и привлечения молодых талантов к писательскому делу – приложить все силы для сохранения языкового и литературного фонда Дагестана», – призывал Ахмедов.

Эксперты отмечают, что взамен страстных, способных противостоять не только бытовым невзгодам, но и социальным катаклизмам, все чаще изображаются герои « на пути», в поиске своего предназначения. Изменилось сознания и мышление народа, что и отображено в произведениях дагестанских авторов постперестроечного периода.

«Литература постсоветского периода характеризуется стремлением отображать как окружающую действительность, так и духовный мир человека. Писатели уделяют большое внимание освещению микромира человека, его чувств и переживаний, – рассказала Эминаханум Курбанова, к. ф. н., доцент кафедры литератур народов Дагестана ДГУ. – Демократизация общественной жизни, начавшаяся в период перестройки, дала творческий простор представителям художественной мысли, которая до этого регламентировалась идейно-партийными установками официальной власти».

Недовольные негативными проявлениями современной эпохи дагестанские авторы все больше обращаются к религиозно-философской, исторической темам, к теме возвращения из города в село, к нравственно очищающему и исцеляющему. Подобные веяния, обнаруженные исследователями в национальной литературе, подтверждают, что литературы народов Дагестана не изолированы в своем развитии друг от друга, а взаимосвязаны, имеют общие характерные черты.

Книги живут, если их читают, но в дагестанской литературе на сегодня нет развитой критической школы, создаются слабые произведения, лишенные художественной и эстетической ценности и идейной значимости.

«К огромному сожалению, о современной литературе Дагестана практически не пишут в СМИ, и мы узнаем о новых, возможно интересных национальных авторах, только на таких мероприятиях, – отметил Саид Ниналалов, к. физ-мат. н., член Союза писателей России. – Если автор не переведен на русский язык, о нём не узнают читатели других национальностей. Он останется местечковым, национальным автором».

В республике развитая поэтическая школа – семинары Председателя Союза писателей Дагестана Магомеда Ахмедова, литературные клубы «Верба» и «Свеча поэзии» (Избербаш), детские литературные кружки – «Зеленая карета» «Креатив».

«Талантливые поэты, известные далеко за пределами Дагестана - Марина Ахмедова и Миясат Муслимова. Молодых поэтов собирает проект "Одинокий стул", набирающий популярность в последнее время, – поделился писатель. – С прозаиками хуже: пишущих по-русски грамотно и ярко можно посчитать по пальцам. Можно выделить Ахмедхана Зирихгерана, Индиру Зубаирову, которые только начинают свой путь в литературе, Любопытен проект Магомеда Бисавалиева "Тайная тетрадь", где поднят пласт интересных и подчас жутких народных легенд и сказаний».

Решить проблему, по мнению писателя, поможет создание критической школы и дагестанского литературного журнала на русском языке.

«Нужна здоровая критика. Нужно продвижение книг через интернет, телевидение, соцсети. Нужно заново растить читателей. Человек разумный - человек читающий, и их, к сожалению, в Дагестане мало», – подчеркнул Ниналалов.