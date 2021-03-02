ЗАМАНА - Ширухан Гаджимурадов сообщил о необходимости разработки проекта строительства федеральной автодороги в обход Махачкалы

Ширухан Гаджимурадов сообщил о необходимости разработки проекта строительства федеральной автодороги в обход Махачкалы

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02 марта, 2021. Вторник 17:40
Ширухан Гаджимурадов сообщил о необходимости разработки проекта строительства федеральной автодороги в обход Махачкалы Ширухан Гаджимурадов сообщил о необходимости разработки проекта строительства федеральной автодороги в обход Махачкалы

Временно исполняющий обязанности главы Минтранса Дагестана Ширухан Гаджимурадов на совещании Комитета Совета Федерации по экономической политике поднял вопрос обеспечения финансирования строительства федеральной автодороги «Северный обход г. Махачкалы» в рамках развития международного транспортного коридора «Север Юг».

Ширухан Гаджимурадов сообщил о необходимости разработки проекта строительства федеральной автодороги в обход Махачкалы
Общество

Подчеркивая значимость обозначенной темы, руководитель ведомства упомянул, что презентует проектное предложение, поддержку которого на федеральном уровне республика пытается найти уже много лет.

Согласно проекту, предлагается строительство нового участка четырехполосной дороги длинной 14 км. Приблизительная цена проекта 13,8 миллиардов рублей.

"Предлагая этот проект, мы отдаем себе отчет, что не до конца еще завершена работа по реализации строительства объездных дорог Дербента и Хасавюрта и строительство еще одного крупного участка станет дополнительной нагрузкой для федерального бюджета", отметил Ширухан Гаджимурадов, добавив, что не смотря на это, его реализация имеет огромное значение для развития федеральной сети дорог.

Он заключил, что предлагает начать работу по проектированию данного объекта в будущем году, а к реализации приступить, когда промышленные мощности, занятые на крупных объектах в Дагестане, освободятся.

 

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