ЗАМАНА - Заместитель директора по учебной работе филиала ДГУ в Хасавюрте стал экспертом Рособрнадзора РФ

Заместитель директора по учебной работе филиала ДГУ в Хасавюрте стал экспертом Рособрнадзора РФ

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25 февраля, 2021. Четверг 16:39
Заместитель директора по учебной работе филиала ДГУ в Хасавюрте стал экспертом Рособрнадзора РФ

Заместитель директора по учебной работе хасавюртовского филиала Даггоусниверситета, кандидат исторических наук, доцент Ахмед  Шахбанов официально получил статус аккредитованного эксперта по программам среднего профессионального образования и высшего образования. 

Заместитель директора по учебной работе филиала ДГУ в Хасавюрте стал экспертом Рособрнадзора РФ
Общество

 “Дагестанский государственный университет уделяет особое внимание уровню квалификации наших преподавателей и сотрудников. Важно, что наши специалисты получают статус экспертов, это свидетельствует о их качественном росте и востребованности в сфере образования республики и страны”, - прокомментировал ректор ДГУ Муртазали Рабаданов. 

Аттестацию на должность эксперта проходило 85 представителей  учебных заведений со всей России. 

«Работа в качестве эксперта — это, прежде всего, повышение качества образования, знакомство с новыми образовательными программами, которые можно реализовывать в родном университете,» — считает Шахбанов 

Именно данное обстоятельство, по мнению эксперта, стало предпосылкой для лицензирования на социальном факультете, выпускником которого он является, таких новых направлений подготовки как «Реклама и связи с общественностью» (уровень бакалавриата), «Организация работы с молодежью» (уровень магистратуры), «Экономика и бухгалтерский учет» (уровень среднего профессионального образования). 

Квалификационный экзамен на должность эксперта проходит в два этапа: тестирование и собеседование. 

Тестирование претендентов включает 20 вопросов, из которых 2/3 – «специальные» вопросы и 1/3 – это вопросы «общей направленности». Тестирование пройдено, если набрано от 75% верных ответов. 

На собеседовании кандидат должен подтвердить знание федеральных образовательных стандартов, порядка работы со служебной информацией, а также этических основ работы эксперта. 

Аккредитация проводится для установления полномочий физического лица в качестве эксперта и установления полномочий юридического лица в качестве экспертной организации в соответствии с квалификационными требованиями, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

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