Заместитель директора по учебной работе филиала ДГУ в Хасавюрте стал экспертом Рособрнадзора РФ

Заместитель директора по учебной работе хасавюртовского филиала Даггоусниверситета, кандидат исторических наук, доцент Ахмед Шахбанов официально получил статус аккредитованного эксперта по программам среднего профессионального образования и высшего образования.

“Дагестанский государственный университет уделяет особое внимание уровню квалификации наших преподавателей и сотрудников. Важно, что наши специалисты получают статус экспертов, это свидетельствует о их качественном росте и востребованности в сфере образования республики и страны”, - прокомментировал ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

Аттестацию на должность эксперта проходило 85 представителей учебных заведений со всей России.

«Работа в качестве эксперта — это, прежде всего, повышение качества образования, знакомство с новыми образовательными программами, которые можно реализовывать в родном университете,» — считает Шахбанов.

Именно данное обстоятельство, по мнению эксперта, стало предпосылкой для лицензирования на социальном факультете, выпускником которого он является, таких новых направлений подготовки как «Реклама и связи с общественностью» (уровень бакалавриата), «Организация работы с молодежью» (уровень магистратуры), «Экономика и бухгалтерский учет» (уровень среднего профессионального образования).

Квалификационный экзамен на должность эксперта проходит в два этапа: тестирование и собеседование.

Тестирование претендентов включает 20 вопросов, из которых 2/3 – «специальные» вопросы и 1/3 – это вопросы «общей направленности». Тестирование пройдено, если набрано от 75% верных ответов.

На собеседовании кандидат должен подтвердить знание федеральных образовательных стандартов, порядка работы со служебной информацией, а также этических основ работы эксперта.