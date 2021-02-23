Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России поблагодарил военнослужащих за достойное исполнение своего долга и отметил, что армия и флот России готовы отвечать на самые сложные вызовы. Владимир Путин также выразил особую благодарность ветеранам, отметив вклад великого поколения и их пример потомкам побеждать и не сдаваться.

"Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием. Благодарю вас, дорогие товарищи, всех военнослужащих, гражданский персонал вооруженных сил за достойное исполнение воинского долга. Поздравляю вас с праздником, который является символом мужества и преданности Отечеству, и отмечается нашим народом с гордостью, с уважением ко всем защитникам родной страны, к тем, кто сегодня стоит на страже рубежей России. От всего сердца поздравляю с праздником. Желаю крепкого здоровью и всего самого доброго", - заключил президент России в своем поздравлении.

Отметим, что сегодня, 23 февраля Президент России Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.