В Кайтагском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества

В Кайтагской централизованной библиотеке прошел поэтический марафон «Есть такая профессия Родину защищать!».

В зале библиотеки была развернута книжная выставка, в рамках которой гостям были продемонстрированы книги о героях Великой Отечественной войны, Афганистана и дагестанцах, защитивших свою родину в столкновении с бандформированиями в 1999 году. В рамках мероприятия прозвучало стихотворение Евгения Аграновича «От героев былых времен», ставшее основной музыкальной теме в известном кинофильме "Офицеры".

Также в селе Маджалис, в рамках празднования прошла военно-спортивная конкурсная программа «Я будущий солдат», организованная этноцентром «Кайтаги», совместно с тренером по тхэквондо Детской юношеской спортивной школы Исламом Алхиловым и блогерами из видеотворческой студии «Новое поколение».