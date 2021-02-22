ЗАМАНА - В Кайтагском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества

В Кайтагском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества

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22 февраля, 2021. Понедельник 21:39
В Кайтагском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества В Кайтагском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества

В Кайтагском районе провели мероприятия, приуроченные в празднованию  Дня защитника Отечества.

В Кайтагском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества
Общество

В Кайтагской централизованной библиотеке прошел поэтический марафон «Есть такая профессия Родину защищать!».

В зале библиотеки была развернута книжная выставка, в рамках которой гостям были продемонстрированы книги о героях Великой Отечественной войны, Афганистана и дагестанцах, защитивших свою родину в столкновении с бандформированиями в 1999 году. В рамках мероприятия прозвучало стихотворение Евгения Аграновича «От героев былых времен», ставшее основной музыкальной теме в известном кинофильме "Офицеры".

Также в селе Маджалис, в рамках празднования прошла военно-спортивная конкурсная программа «Я будущий солдат», организованная этноцентром «Кайтаги», совместно с тренером по тхэквондо Детской юношеской спортивной школы Исламом Алхиловым и блогерами из видеотворческой студии «Новое поколение».

 

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