Участники оперативного сбора руководящего состава ВМФ возложили цветы к памятникам

В пятницу, 19 февраля с визитом столицу Дагестана посетили участники оперативного сбора руководящего состава Военно-морского Флота. В преддверии Дня защитника Отечества, гости возложили цветы к памятникам Воину-освободителю и Герою СССР Магомеду Гаджиеву.

В мероприятии участвовали заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров, главнокомандующий Военно-морским Флотом РФ, адмирал Николай Евменов, руководители, командующие флотами и Каспийской флотилией, офицеры Головного руководства ВМФ, глава администрации города Махачкалы Салман Дадаев, Юнармейцы и кадеты.

Участники мероприятия отдали дань памяти павшим героям минутой молчания и возложили букеты цветов и венки к памятникам.

Также руководство Военно-морского Флота посетило Исторический парк «Россия Моя история».

Стоит отметить, что оперативный сбор пройдет с 16 по 20 февраля. За этот период времени участники посетят Тихоокеанский и Черноморский флоты, также Каспийскую флотилию.