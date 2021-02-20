В мероприятии участвовали заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров, главнокомандующий Военно-морским Флотом РФ, адмирал Николай Евменов, руководители, командующие флотами и Каспийской флотилией, офицеры Головного руководства ВМФ, глава администрации города Махачкалы Салман Дадаев, Юнармейцы и кадеты.
Участники мероприятия отдали дань памяти павшим героям минутой молчания и возложили букеты цветов и венки к памятникам.
Также руководство Военно-морского Флота посетило Исторический парк «Россия Моя история».
Стоит отметить, что оперативный сбор пройдет с 16 по 20 февраля. За этот период времени участники посетят Тихоокеанский и Черноморский флоты, также Каспийскую флотилию.