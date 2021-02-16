Дагестанец, чуть не похоронивший кукол вместо детей, принял участие в шоу Первого канала

Автор Хадижат

Сегодня, 16 февраля в эфир Первого канала вышла программа «На самом деле» с участием Дауд Даудова мужчины, чуть не похоронившего кукол, вместо своих детей. В программе также приняли участие журналисты Руслан Курбанов и Исрафил Исрафилов.