Перед началом шоу, по правилам программы, Даудов ответил на вопросы под детектором лжи. Выпуск передачи уже доступен на официальном сайте «Первого канала».
Дагестанец, чуть не похоронивший кукол вместо детей, принял участие в шоу Первого канала
- Автор Хадижат
- 16 февраля, 2021. Вторник 22:21
Сегодня, 16 февраля в эфир Первого канала вышла программа «На самом деле» с участием Дауд Даудова мужчины, чуть не похоронившего кукол, вместо своих детей. В программе также приняли участие журналисты Руслан Курбанов и Исрафил Исрафилов.
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