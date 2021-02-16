ЗАМАНА - Дагестанец, чуть не похоронивший кукол вместо детей, принял участие в шоу Первого канала

Дагестанец, чуть не похоронивший кукол вместо детей, принял участие в шоу Первого канала

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16 февраля, 2021. Вторник 22:21
Дагестанец, чуть не похоронивший кукол вместо детей, принял участие в шоу Первого канала

Сегодня, 16 февраля в эфир Первого канала вышла программа «На самом деле» с участием Дауд Даудова мужчины, чуть не похоронившего кукол, вместо своих детей. В программе также приняли участие журналисты Руслан Курбанов и Исрафил Исрафилов.

Дагестанец, чуть не похоронивший кукол вместо детей, принял участие в шоу Первого канала
Общество

Перед началом шоу, по правилам программы, Даудов ответил на вопросы под детектором лжи. Выпуск передачи уже доступен на официальном сайте «Первого канала».

 

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