В церемонии открытия принимали участие религиозные деятели республики, заложившие начало службы синагоги, мечети и часовни торжественно перерезав красную ленту.
Добавим, что данная духовная композиция, состоящая из трех центров, расположенных поблизости, первый подобный триединый религиозный центр в мире.
В Дагестане открылся первый триединый духовно-просветительский центр в мире
- Автор Хадижат
- 26 января, 2021. Вторник 16:56
В Махачкале на базе научно-образовательного комплекса «Журавли» состоялось открытие духовно-просветительского центра «Единство».
В церемонии открытия принимали участие религиозные деятели республики, заложившие начало службы синагоги, мечети и часовни торжественно перерезав красную ленту.
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