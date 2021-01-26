ЗАМАНА - В Дагестане открылся первый триединый духовно-просветительский центр в мире

В Дагестане открылся первый триединый духовно-просветительский центр в мире

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26 января, 2021. Вторник 16:56
В Дагестане открылся первый триединый духовно-просветительский центр в мире

В Махачкале на базе научно-образовательного комплекса «Журавли» состоялось открытие духовно-просветительского центра «Единство».

В Дагестане открылся первый триединый духовно-просветительский центр в мире
Общество

В церемонии открытия принимали участие религиозные деятели республики, заложившие начало службы синагоги, мечети и часовни торжественно перерезав красную ленту.
Добавим, что данная духовная композиция, состоящая из трех центров, расположенных поблизости, первый подобный триединый религиозный центр в мире.

 

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