ЗАМАНА - В Махачкале проходит международная конференция - "Религиозно-культурная среда как фактор лечения и реабилитации больных коронавирусом".

В Махачкале проходит международная конференция - "Религиозно-культурная среда как фактор лечения и реабилитации больных коронавирусом".

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26 января, 2021. Вторник 10:56
В Махачкале проходит международная конференция - &quot;Религиозно-культурная среда как фактор лечения и реабилитации больных коронавирусом&quot;.

В Махачкале на базе научно-образовательного комплекса "Журавли" проходит международная научно-практическая конференция "Религиозно-культурная среда как фактор лечения и реабилитации больных коронавирусом".

В Махачкале проходит международная конференция - "Религиозно-культурная среда как фактор лечения и реабилитации больных коронавирусом".
Общество

 Открывая конференцию, генеральный директор НОК "Журавли", профессор Магомед Магомедов подчеркнул, что данное мероприятие предваряет начало второго этапа Всероссийской акции "Слава врачам". Он также напомнил, что в рамках первого этапа, прошедшего летом прошлого года на базе комплекса,  постковидную реабилитацию прошли 650 медицинских работников с разных регионов страницы. 

Отметим, что в конференции принимают участие религиозные  и общественные деятели, среди которых министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, председатель СПЧ при Главе РД Зикрула Ильясов, академик Шамиль Алиев, председатель Совета иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев и др.

Мероприятие проводится совместно с Советом при Главе Республики Дагестан по развитию гражданского человека.

 

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