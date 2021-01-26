В Махачкале проходит международная конференция - "Религиозно-культурная среда как фактор лечения и реабилитации больных коронавирусом".

В Махачкале на базе научно-образовательного комплекса "Журавли" проходит международная научно-практическая конференция "Религиозно-культурная среда как фактор лечения и реабилитации больных коронавирусом".

Открывая конференцию, генеральный директор НОК "Журавли", профессор Магомед Магомедов подчеркнул, что данное мероприятие предваряет начало второго этапа Всероссийской акции "Слава врачам". Он также напомнил, что в рамках первого этапа, прошедшего летом прошлого года на базе комплекса, постковидную реабилитацию прошли 650 медицинских работников с разных регионов страницы.

Отметим, что в конференции принимают участие религиозные и общественные деятели, среди которых министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, председатель СПЧ при Главе РД Зикрула Ильясов, академик Шамиль Алиев, председатель Совета иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев и др.

Мероприятие проводится совместно с Советом при Главе Республики Дагестан по развитию гражданского человека.