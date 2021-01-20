ЗАМАНА - Минздрав Дагестана назвал причину больших очередей в диагностическом центре

Минздрав Дагестана назвал причину больших очередей в диагностическом центре

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20 января, 2021. Среда 08:24
Минздрав Дагестана назвал причину больших очередей в диагностическом центре

Министерство здравоохранения РД прокомментировало ситуацию, возникшую 19 января в Республиканском диагностическом центре.

Минздрав Дагестана назвал причину больших очередей в диагностическом центре
Общество

По сообщению ведомства, образовавшиеся очереди были вызваны нарушением работы программного обеспечения.
Управление Республиканского диагностического центра принесла свои извинения за причиненные неудобства подчеркнув, что для недопущения повторения подобной ситуации будут приложены все усилия. Отметим, что диагностический центр каждый день проводит свыше трех тысяч исследований пациентам со всего Дагестана, полторы тысячи. ПЦР-исследований на коронавирус и более ста компьютерных томографий органов грудной клетки. Жителям, которые обратились очно или записались дистанционно, КТ легких проводится в тот же день.

Минздрав рекомендует пациентам пользоваться возможностями удаленной записи и получать результаты исследований в поликлинике по месту жительства.

 

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