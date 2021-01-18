Батыр Эмеев посетил подтопленное село Новокули Новолакского района

Главная задача визита - осмотр подтопленной территории и принятия решений по устранению возникших последствий.

В ходе инспекции, сопровождающий вице-премьера начальник Управления Правительства по вопросам переселения населения Новолакского района на новое место жительства Гаджи Султанов уточнил, что территория не была подготовлена необходимым образом: не продуманы ливневые канализации, не готовы к работе ряд дренажных систем. Все это привело к тому, что в селе Новокули были подтоплены улицы, огороды и дворы.

На территории предстоит ремонт магистрального водоотводного канала и дренажной системы в целом. Первый зампредседателя Правительства также подчеркнул, что проблема подтопления территории комплексная и решать ее нужно сразу в нескольких направлениях.