ЗАМАНА - Батыр Эмеев посетил подтопленное село Новокули Новолакского района

Батыр Эмеев посетил подтопленное село Новокули Новолакского района

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18 января, 2021. Понедельник 12:00
Батыр Эмеев посетил подтопленное село Новокули Новолакского района

По поручению Врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова 17 января, Первый вице-премьер Правительства региона Батыр Эмеев посетил село Новокули.

Батыр Эмеев посетил подтопленное село Новокули Новолакского района
Общество

Главная задача визита - осмотр подтопленной территории и принятия решений по устранению возникших последствий.

В ходе инспекции, сопровождающий вице-премьера начальник Управления Правительства по вопросам переселения  населения Новолакского района на новое место жительства Гаджи Султанов уточнил, что территория  не была подготовлена необходимым образом: не продуманы ливневые канализации, не готовы к работе ряд  дренажных систем. Все это привело к тому, что в селе Новокули были подтоплены улицы, огороды и дворы.  

На территории предстоит ремонт магистрального водоотводного канала и дренажной системы в целом. Первый зампредседателя Правительства также подчеркнул, что проблема подтопления территории комплексная и решать ее нужно сразу в нескольких направлениях.

 

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