В корпусе установлено 14 больших холодильных камер, где лекарственный препарат может храниться более одного года, также одна камера для хранения вакцины от коронавируса С открытием большой морозильной камеры у региона возникла возможность хранить всю вакцину, которая поступает в республику на базе центра инфекционных заболеваний. Ранее её распределяли по районам, в том числе в высокогорные высылали с припасом на три месяца, в связи с тем, что в Махачкале не было мест для хранения вакцин.
В Махачкале открыли холодовой центр для хранения вакцин
- Автор Хадижат
- 14 января, 2021. Четверг 15:07
Холодовой центр для хранения вакцин, также от коронавирусной инфекции торжественно открыли на базе Республиканского центра инфекционных заболеваний. Общая площадь строения модульного корпуса составляет порядка 500 квадратных метров, сообщает "Дагестанская правда".
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