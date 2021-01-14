В Махачкале открыли холодовой центр для хранения вакцин

В корпусе установлено 14 больших холодильных камер, где лекарственный препарат может храниться более одного года, также одна камера для хранения вакцины от коронавируса С открытием большой морозильной камеры у региона возникла возможность хранить всю вакцину, которая поступает в республику на базе центра инфекционных заболеваний. Ранее её распределяли по районам, в том числе в высокогорные высылали с припасом на три месяца, в связи с тем, что в Махачкале не было мест для хранения вакцин.