ЗАМАНА - В Махачкале открыли холодовой центр для хранения вакцин

В Махачкале открыли холодовой центр для хранения вакцин

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14 января, 2021. Четверг 15:07
В Махачкале открыли холодовой центр для хранения вакцин

Холодовой центр для хранения вакцин, также от коронавирусной инфекции торжественно открыли на базе Республиканского центра инфекционных заболеваний. Общая площадь строения модульного корпуса составляет порядка 500 квадратных метров, сообщает "Дагестанская правда".

В корпусе установлено 14 больших холодильных камер, где лекарственный препарат может храниться более одного года, также одна камера для хранения вакцины от коронавируса С открытием большой морозильной камеры у региона возникла возможность хранить всю вакцину, которая поступает в республику на базе центра инфекционных заболеваний. Ранее её распределяли по районам, в том числе в высокогорные высылали с припасом на три месяца, в связи с тем, что в Махачкале не было мест для хранения вакцин.

 

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