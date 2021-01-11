ЗАМАНА - На территории Республики Дагестан ожидаются непривычные заморозки

На территории Республики Дагестан ожидаются непривычные заморозки

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11 января, 2021. Понедельник 16:58
На территории Республики Дагестан ожидаются непривычные заморозки

Ночью с 17 на 18 января в Махачкале ожидается резкое падение температуры до минус 10 градусов и снегопад, сообщает Гидрометеорологический центр республики.

На территории Республики Дагестан ожидаются непривычные заморозки
Общество

Крещенские морозы коснутся всей территории Дагестана. В итоге, на севере, в районе Кочубея температура понизится аж до 23 градусов мороза. Такие заморозки продлятся в течение 3-х суток. Днем температура воздуха составит 1-3 градуса.

 

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