Крещенские морозы коснутся всей территории Дагестана. В итоге, на севере, в районе Кочубея температура понизится аж до 23 градусов мороза. Такие заморозки продлятся в течение 3-х суток. Днем температура воздуха составит 1-3 градуса.
На территории Республики Дагестан ожидаются непривычные заморозки
- Автор Хадижат
- 11 января, 2021. Понедельник 16:58
Ночью с 17 на 18 января в Махачкале ожидается резкое падение температуры до минус 10 градусов и снегопад, сообщает Гидрометеорологический центр республики.
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