ЗАМАНА - Михаил Мурашко призвал вакцинацией остановить распространение коронавирусной инфекции

Михаил Мурашко призвал вакцинацией остановить распространение коронавирусной инфекции

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16 декабря, 2020. Среда 13:53
Михаил Мурашко призвал вакцинацией остановить распространение коронавирусной инфекции

Первый заместитель председателя Правительства Анатолий Карибов и министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов приняли участие в совещании Министерства здравоохранения России.

Михаил Мурашко призвал вакцинацией остановить распространение коронавирусной инфекции
Общество

Основной темой совещания стала эпидемиологическая обстановка в стране. Глава минздрава России Михаил Мурашко в рамках совещание обозначил ключевой момент для остановки распространения коронавирусной инфекции: нужно соблюдать правила разрыва передачи вируса, - подчеркнул министр. 

В рамках совещания было обозначено,  что выдача бесплатных лекарств амбулаторным больным коронавирусом продлевается. На закупку медикаментов дополнительно направят регионам почти 2,8 млрд рублей. Крайне важно, чтобы все пациенты получали препараты вовремя. 

Подробнее о ходе совещания можно прочитать тут.

 

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