Причина тому последствия коронавируса. По заявлению представителей концерна, в связи с пандемией доходность Reebok снизилась на 42%, когда продали Adidas упали на 33%.
Этот исход событий в компании обсудили в рамках разработки концепции развития на предстоящие пять лет.
Окончательное решение о дальнейшей судьбе Reebok компания объявит в марте будущего года.
Adidas может продать бренд Reebok
- Автор Хадижат
- 15 декабря, 2020. Вторник 11:35
Немецкий бренд по производству спортивной обуви и одежды Adidas может продать свое дочернее подразделение Reebok.
Причина тому последствия коронавируса. По заявлению представителей концерна, в связи с пандемией доходность Reebok снизилась на 42%, когда продали Adidas упали на 33%.
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