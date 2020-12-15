ЗАМАНА - Adidas может продать бренд Reebok

Adidas может продать бренд Reebok

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15 декабря, 2020. Вторник 11:35
Adidas может продать бренд Reebok

Немецкий бренд по производству спортивной обуви и одежды Adidas может продать свое дочернее подразделение Reebok.

Adidas может продать бренд Reebok
Общество

Причина тому последствия коронавируса. По заявлению представителей концерна, в связи с пандемией доходность Reebok снизилась на 42%, когда продали Adidas упали на 33%.
Этот исход событий в компании обсудили в рамках разработки концепции развития на предстоящие пять лет.
Окончательное решение о дальнейшей судьбе Reebok компания объявит в марте будущего года.

 

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