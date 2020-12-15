Adidas может продать бренд Reebok

Причина тому последствия коронавируса. По заявлению представителей концерна, в связи с пандемией доходность Reebok снизилась на 42%, когда продали Adidas упали на 33%.

Этот исход событий в компании обсудили в рамках разработки концепции развития на предстоящие пять лет.

Окончательное решение о дальнейшей судьбе Reebok компания объявит в марте будущего года.