Единый call-центр для вопросов по коронавирусу заработает в Дагестане
- Автор Хадижат
- 05 декабря, 2020. Суббота 16:30
Анатолий Карибов провел совещание, главной темой которого стала работа единого call-центра по вопросам оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестане, сообщает сайт Правительства РД.
Единый номер 122 в республике уже функционирует, его задача снять нагрузку с систем «03» и «103», по которым привычно вызывают скорую помощь.
На совещании обсудили обеспечение call-центра кадрами, его финансирование, расположение и другие немаловажные условия для организации продуктивной работы.
По итогу совещания, было решено разместить call-центр в Дагестанском государственном медицинском университете и провести следующую встречу уже на его площадке.
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