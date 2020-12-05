ЗАМАНА - Единый call-центр для вопросов по коронавирусу заработает в Дагестане

Единый call-центр для вопросов по коронавирусу заработает в Дагестане

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05 декабря, 2020. Суббота 16:30
Единый call-центр для вопросов по коронавирусу заработает в Дагестане

Анатолий Карибов провел совещание, главной темой которого стала работа единого call-центра по вопросам оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестане, сообщает сайт Правительства РД.

Единый номер 122 в республике уже функционирует, его задача снять нагрузку с систем «03» и «103», по которым привычно вызывают скорую помощь. 

На совещании обсудили обеспечение call-центра кадрами, его финансирование, расположение и другие немаловажные условия для организации продуктивной работы.
По итогу совещания, было решено разместить call-центр в Дагестанском государственном медицинском университете и провести следующую встречу уже на его площадке.

Единый call-центр для вопросов по коронавирусу заработает в Дагестане
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