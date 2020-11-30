Дадаев отметил важность роли матери во всех народах и религиях, поздравив матерей с праздником.
Мероприятие ко Дню матери прошло в администрации Махачкалы
- Автор Мадина
- 30 ноября, 2020. Понедельник 08:05
Руководитель Махачкалы Салман Дадаев провел беседу с представителями регионального представительства Всероссийского общественного движения «Матери России», которое было посвящено Дню матери, пишет РИА "Дагестан".
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