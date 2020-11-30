В общем за время эпидемии в столице умерли 8902 человека. Днем ранее в городе скончались 72 человека с подтвержденным диагнозом.
В Москве скончались еще 74 пациента с коронавирусом
- Автор Мадина
- 30 ноября, 2020. Понедельник 01:34
В Москве за прошедшие 24 часа умерли еще 74 человека от коронавируса, сообщает оперативный штаб города.
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