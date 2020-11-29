ЗАМАНА - В России выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса

В России выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса

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29 ноября, 2020. Воскресенье 11:35
В России выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса

В России обнаружено больше 26 тысяч новых случаев коронавируса за последние 24 часа — 26 683 в 85 субъектах, пишет "Лента.ру".

В России выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса
Общество

За сутки скончались 459 человек, вылечились 21 987. В общем за время эпидемии в России выявили 2 269 316 случаев коронавируса в 85 субъектах, скончались 39 527 пациентов, вылечились 1 761 457.

 

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