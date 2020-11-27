Представители ФК «Анжи» почтили в Москве память Диего Марадоны

Футбольный клуб «Анжи» почтил память великого аргентинского игрока Диего Марадоны, пишет РИА "Дагестан".

Гендиректор клуба Махачкалы Абсалутдин Агарагимов и сотрудники отделения Москвы «Дикой Дивизии» принесли цветы к посольству Аргентины в столице в память о легендарном футболисте. Стоит напомнить, что Марадона умер 25 ноября. Сегодня, 27 ноября, прошли его похороны в Аргентине.