Праздничная встреча, которая была посвящена 30-летию министерства по национальной политике и делам религий региона, прошла сегодня, 27 ноября, в региональном Доме дружбы в Махачкале, пишет РИА "Дагестан".

К празднику присоединились представители руководства региона, депутаты, главы министерств и ведомств республики, общественные деятели и другие. Начал праздничное мероприятие лидер Министерства по национальной политике и делам религий региона Энрик Муслимов, заметивший, что на протяжении 30 лет ведомство занимается сохранением межнационального и межконфессионального мира и согласия в Дагестане. Подробнее можно прочитать тут.