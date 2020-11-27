В Дагестане состоялось празднование 30-летия Миннаца республики
- Автор Мадина
- 27 ноября, 2020. Пятница 17:46
Праздничная встреча, которая была посвящена 30-летию министерства по национальной политике и делам религий региона, прошла сегодня, 27 ноября, в региональном Доме дружбы в Махачкале, пишет РИА "Дагестан".
К празднику присоединились представители руководства региона, депутаты, главы министерств и ведомств республики, общественные деятели и другие. Начал праздничное мероприятие лидер Министерства по национальной политике и делам религий региона Энрик Муслимов, заметивший, что на протяжении 30 лет ведомство занимается сохранением межнационального и межконфессионального мира и согласия в Дагестане. Подробнее можно прочитать тут.
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