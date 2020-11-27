Трудоустройство людей с ОВЗ обсудили на площадке «Точки кипения» в ДГУ

В ДГУ обсудили возможность создания специального штаба, который сможет собрать представителей общественных организаций, университетов, чиновников и бизнесменов для того, чтобы улучшить условия образования и получения различных услуг у людей с особенностями, пишет РИА "Дагестан."

Данная проблема существует не только в РД, но и по всей стране. В городах почти нет пандусов и специальных поручней, маломобильных людей редко увидишь на улице, так как они живут высоко и им сложно спуститься. Подробнее можно прочитать тут.