ЗАМАНА - Трудоустройство людей с ОВЗ обсудили на площадке «Точки кипения» в ДГУ

Трудоустройство людей с ОВЗ обсудили на площадке «Точки кипения» в ДГУ

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27 ноября, 2020. Пятница 09:14
Трудоустройство людей с ОВЗ обсудили на площадке «Точки кипения» в ДГУ

В ДГУ обсудили возможность создания специального штаба, который сможет собрать представителей общественных организаций, университетов, чиновников и бизнесменов для того, чтобы улучшить условия образования и получения различных услуг у людей с особенностями, пишет РИА "Дагестан."

Трудоустройство людей с ОВЗ обсудили на площадке «Точки кипения» в ДГУ
Общество

Данная проблема существует не только в РД, но и по всей стране. В городах почти нет пандусов и специальных поручней, маломобильных людей редко увидишь на улице, так как они живут высоко и им сложно спуститься. Подробнее можно прочитать тут.

 

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