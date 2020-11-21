Полуфинал Всероссийского Кубка по менеджменту «Управляй!» прошел в ДГУ

Полуфинал Всероссийского студенческого Кубка по менеджменту «Управляй!» прошел в Точке кипения ДГУ. Кубок Управляй - молодежный аналог Президентской программы «Лидеры России» для отбора управленцев нового поколения. Полуфинал Кубка «Управляй» в Северо-Кавказском федеральном округе проходил совместно с Точками кипения вузов трех субъектов СКФО: ДГУ (Махачкала), КБГУ (Нальчик) и СКФУ (Ставроволь) .

В числе полуфиналистов от ДГУ было 7 студентов экомического факультета и Колледжа ДГУ. Даггосуниверситет занимает 5 место по количеству зарегистрировавшихся на Кубок среди 104 вузов-участников: в конкурсе были зарегистрированы около четырех тысяч участников.

«По всей стране более 1100 человек вышли в региональные полуфиналы по итогам двух отборочных этапов всероссийского молодежного кубка «Управляй!», одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это говорит о том, что программа востребована, она вызывает живой интерес, доверие у нашей молодёжи, которая в свою очередь на виртуальных площадках Кубка демонстрирует высокую работоспособность, успехи управления компаниями, благополучное прохождение симуляционнных этапов экономических ситуаций, проявляет социальную активность, все те навыки управленцев, которые необходимы сейчас в современном мире. Желаю всем удачи!» - обратился ректор Даггосуниверситета Муртазали Рабаданов к участникам кубка в трех субъектах СКФО.

Конкурс «Лидеры России» - еще один проект АНО «Россия – страна возможностей». «АНО «Россия – страна возможностей» дарит студентам возможность нетворкинга с энергичными и креативными людьми. Радует, что программа кубка наполнена хорошим практическим контентом», - заметили директор по развитию торговой компании «Киргу», победитель конкурса «Лидеры России» Хаджимурад Абашилов.

Участие и победа в Кубке «Управляй!» – это хорошее подспорье для будущей карьеры. Студенты работают на бизнес-симуляторе, занимаются производством, финансами, избытками, маркетингом компании, –сталкиваются с разными задачами, решают их. «Плюс участия в Кубке «Управляй!» - нарабатывание компетенций и опыта. Сегодня студенты участвуют в таком конкурсе, а завтра на производстве реализуют полученные навыки. Еще один плюс в том, что участие в кубке может быть засчитано как производственная практика, такое положение может быть принято на уровне университета. В дальнейшем студенты могут принять участие в проекте «Лидеры России» и стать победителями более высокого уровня»,– подчеркнул профессор, заведующий кафедрой политической экономии ДГУ – один из кураторов конкурса от ДГУ Низами Аскеров.

К участникам конкурса в онлайн-формате обратились ректор Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова Юрий Альтудов, проректор по стратегическому развитию Северо-Кавказского федерального уверситета Никита Авралев. На площадках этих университетов так же проходил полуфинал кубка.

В организации и проведении конкурса на базе Точки кипения ДГУ принимал участие проректор по научной работе и инновациям ДГУ Назир Ашурбеков.