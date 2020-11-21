У актрисы диагностировали двустороннюю пневмонию, легкие поражены на 30%. Не смотря на то, что тесты Ксенофонтовой показывают отрицательный результат, в том, что это COVID19 врачи не сомневаются. «За эти две недели я прошла несколько тяжелейших стадий: от спазмов в мышцах, сильнейших болей в костях, серьёзной боли в грудной клетке, кашля, который мог не останавливаться часами до рвоты…» рассказывает актриса.
Также звезда сериала «Кухня» пожелала подписчикам здоровья и посоветовала беречь себя и своих близких.
Звезда сериала "Кухня" оказалась в коронавирусном госпитале
- Автор Хадижат
- 21 ноября, 2020. Суббота 00:39
Звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова рассказала подписчикам в "Инстаграме", что попала в коронавирусный госпиталь.
У актрисы диагностировали двустороннюю пневмонию, легкие поражены на 30%. Не смотря на то, что тесты Ксенофонтовой показывают отрицательный результат, в том, что это COVID19 врачи не сомневаются. «За эти две недели я прошла несколько тяжелейших стадий: от спазмов в мышцах, сильнейших болей в костях, серьёзной боли в грудной клетке, кашля, который мог не останавливаться часами до рвоты…» рассказывает актриса.
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