Звезда сериала "Кухня" оказалась в коронавирусном госпитале

У актрисы диагностировали двустороннюю пневмонию, легкие поражены на 30%. Не смотря на то, что тесты Ксенофонтовой показывают отрицательный результат, в том, что это COVID19 врачи не сомневаются. «За эти две недели я прошла несколько тяжелейших стадий: от спазмов в мышцах, сильнейших болей в костях, серьёзной боли в грудной клетке, кашля, который мог не останавливаться часами до рвоты…» рассказывает актриса.

Также звезда сериала «Кухня» пожелала подписчикам здоровья и посоветовала беречь себя и своих близких.